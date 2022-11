Escola Primeiro Passo/Anglo Acre promove “Manhã de Autógrafos” na Biblioteca da Uninorte

Na manhã do último sábado (05), na biblioteca da Uninorte, aconteceu a “Manhã de Autógrafos” da Escola Primeiro Passo Anglo Acre. Os alunos receberam seus familiares para entrega do livro que confeccionaram no decorrer do segundo semestre, todo em inglês. Eles fizeram registros de suas histórias de vida, ilustraram os momentos que marcaram suas trajetórias desde o seu nascimento até os dias atuais.

Participaram deste projeto alunos dos 3º, 4º e 5 anos. Foram momentos de muita emoção, quando as famílias viram publicado nas páginas episódios que marcaram a vida de seus filhos. Viagens inesquecíveis, primeiro dia de aula, a chegada de irmãozinhos ou irmãzinhas, presentes recebidos como animaizinhos de estimação, a visita dos avós, foram registros que rechearam os livros de muita emoção e alegria.

O objetivo deste projeto foi transformar crianças em autores, gerando mais interesse pelo mundo literário e também auxiliando no desenvolvimento da criatividade e da autonomia.

Durante a produção dos livros e o evento de autógrafos, ajudamos a desenvolver a leitura, a escrita, a autoestima, a expressão de sentimentos e outras competências socioemocionais, além de incentivar o estudo e interesse por outro idioma.