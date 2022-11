Xadrez do Acre consegue resultados expressivos nos Jogos Escolares

Quatro aletas do Acre da modalidade xadrez, participaram na última semana dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que acontece no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os estudantes, um do Colégio Meta e outros três do Colégio Anglo, tiveram como técnicos os professores Francisco Jonas e Neurismar Rocha, que também é presidente da Federação Acreana de Xadrez (FAX).

De acordo com os profissionais, os participantes acreanos tiveram resultados expressivos. “Eles tiveram um desempenho bastante satisfatório”, disse Jonas sobre os atletas João Francisco Montezuma (Meta), Guilherme Sales (Anglo) e Laís Rodrigues (Anglo).

Maria Alice, do Anglo, garantiu o 7° lugar na competição, uma das melhores classificações para o Estado e para a região Norte. A jovem atleta venceu 5 das 7 adversárias, derrotando atletas de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte, mas perdeu para a competidora de Santa Catarina.

“Para se ter uma ideia do desempenho da nossa atleta, ela ficou com a mesma pontuação da terceira colocada, mas perdeu pelos critérios de desempate”, explicou o professor.

O técnico Neurismar Rocha, apontou que essa foi a melhor participação do Acre nos jogos escolares, com todos os participantes pontuando. “Nosso objetivo, a partir de agora, é fazer com o que o xadrez chegue também na rede pública do nosso Estado”, afirmou.