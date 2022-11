Jovem é ferido a tiros enquanto bebia com amigos na Baixada da Sobral

João Paulo Lacerda Miller, de 21 anos, foi ferido a tiros na tarde deste domingo, 6, em frente a uma residência situada no bairro Pista, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, João Paulo estava participando de uma bebedeira com amigos na frente de uma casa desde a noite de ontem, 05, até a tarde deste domingo, quando um homem não identificado chegou no local em uma motocicleta modelo Honda Titan, de cor preta, desceu e seguiu a pé até aonde João Paulo se encontrava. Em posse de uma arma de fogo, o criminoso efetuou sete tiros na direção de João, que mesmo ferido ainda conseguiu correr e fugir. Após a ação, o criminoso fugiu na motocicleta. Os amigos de João Paulo saíram ilesos no ataque.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e pediram apoio a viatura de suporte avanço do SAMU, 01. João Paulo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo médica do SAMU, o paciente foi ferido com cinco projéteis.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do autor do crime e da moto, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

A polícia acredita que a motivação do crime está relacionado a guerra entre facções. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).