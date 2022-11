Jovem é alvejado dois tiros em praça de Sena Madureira

Um caminhão camuflado como se fosse do Exército Brasileiro chamou a atenção durante carreata de bolsonaristas em Rio Branco na tarde desse sábado, 5.

Os manifestantes, que são contrários ao resultado da eleição que elegeu o ex-presidente Lula, fizeram uma manifestação e saíram em carreata pelas ruas da capital acreana.

Uma das principais pautas dos bolsonaristas é um pedido de intervenção militar no Brasil. Exatamente por isso chamou a atenção um caminhão supostamente do Exército participando do evento.

O que acontece é que é o veículo, pintado com cores parecidas, não pertence ao Exército Brasileiro. É um veículo particular, que o dono decidiu camuflar com as cores do Exército.

O ac24horas procurou um especialista em legislação de trânsito, que prefere não ser identificado, que afirma que pintar com cores parecidas não é crime e disse que crime é se o proprietário colocar alguma identificação do Exército.

“Não tem problema nenhum em fazer a pintura com cores parecidas, o que não pode é colocar a logotipo do Exército ou qualquer símbolo oficial, sso não é permitido”, explica.