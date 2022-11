Bolsonaristas do Acre realizam carreata contra resultado das eleições

Atualizado nesta sexta-feira, 4 de novembro, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o painel de indicadores de tarifas aéreas domésticas indica que o bilhete aéreo em agosto foi comercializado pelo preço médio de R$ 894,58 no Acre, 18,9% maior que no mês anterior, quando o valor mediano foi de R$757,25.

Além disso, considerando o panorama nacional, o valor médio pago pelo passageiro por quilômetro voado, também conhecido como yield, subiu 24,5% em agosto deste ano (R$ 0,5483) em relação ao resultado apurado em 2019 (R$ 0,4405). Nesse item, o Acre apresentou o menor valor do yield, de R$ 0,3481. Por outro lado, Minas Gerais foi a Unidade da Federação com o maior valor por quilômetro voado, R$ 0,7031.

Em nível nacional, o valor mediano da passagem ficou R$687,82 no mês de agosto. Esse preço médio corresponde a uma alta real de 34,7% em comparação com o mesmo mês em 2019, antes da pandemia de covid-19, quando a tarifa média custava R$ 510,67. O preço do querosene de aviação (QAV), entre julho/2019 e julho/2022, aumentou cerca de 169%, embora desde o final de agosto este item venha apresentando queda nos preços divulgados pela ANP.

O painel de tarifas aéreas domésticas mostra que 21% dos bilhetes comercializados em agosto custaram até R$ 300,00; cerca de 45% foram vendidos abaixo de R$ 500,00; e 7,6% custaram acima de R$ 1.500,00.

Os cinco principais destinos domésticos em agosto (SP, RJ, MG, PR e DF) representaram cerca de 53% do total comercializado, sendo que apenas São Paulo representou 24,8% desse total (tarifa média de R$ 645,62), configurando-se o destino doméstico mais procurado em agosto, seguido do Rio de Janeiro, com 9,5% (tarifa média de R$ 681,92), e Minas Gerais, com 6,7% (tarifa média de R$ 596,30).

No oitavo mês do ano, a disponibilidade de voos no transporte aéreo doméstico, aferida por assentos-quilômetros ofertados (ASK), registrou redução de 0,1% frente aos dados computados em igual período de 2019. Embora o indicador seja importante para a formação dos preços das tarifas aéreas, destaca-se que outros fatores são igualmente considerados, como demanda, sazonalidade, custo do QAV, variação cambial e demais indicadores macroeconômicos.

Já no cenário internacional, o preço médio da tarifa aérea comercializada em agosto de 2022 foi de US$ 837, um aumento de 25% relativo à tarifa média praticada no mesmo período em 2019, de US$ 672.