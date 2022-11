Apesar do fim dos bloqueios, supermercados ainda não foram abastecidos e começa a faltar hortifrúti e derivados do leite

O presidente da Associação dos Supermercados do Acre, empresário Aden Araújo, afirmou no final da manhã desta sexta-feira, 4, que os supermercados da capital acreana ainda não foram abastecidos após o fim dos bloqueios. O problema é a grande quantidade de caminhões que estão na estrada e que ainda continuam retidos por conta da demora na retomada do fluxo.

“Algumas cargas já passaram e outras ainda não retomaram ao o produtos que são mais perecíveis os tipos de materiais mesmo que demore a não pouco a o abastecimento ser normalizado Há uma grande estoque e as pessoas não devem sentir falta nas prateleiras do supermercado

Em relação aos combustíveis a situação já começa a ser regularizada segundo o presidente do sindicato do Comércio Varejista de Derivados de petróleo no Acre, o (Sindepc) Delano Lima, alguns postos já foram reabastecidos na manhã de hoje e os demais devem receber combustíveis até o final de semana.

“Já temos a informação que chegou combustíveis na Distribuidora Equador e está chegando produto na Distribuidora BR,. O postos estão sendo abastecidos. Quanto aos postos Shell, Ipiranga e Atem, os caminhões estão carregando em Porto Velho, diz Delano.