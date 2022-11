Verdureiro cai de bicicleta e bate a cabeça ao ter mal súbito, em Rio Branco

Clientes que possuem dívidas na conta de energia podem aproveitar a Black Friday para renegociar os débitos com a Energisa sem precisar sair de casa. A partir desta terça-feira, 1°de novembro, a companhia realiza a campanha de negociação que oferece condições especiais.

Com o objetivo de facilitar a vida dos clientes, a Energisa está oferecendo oportunidades como a isenção de 100% em juros, multa e correção monetária para quem pagar à vista, chegando, assim, a até 50% de desconto do valor pendente, ou o parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou boleto.

Os clientes das 11 distribuidoras do Grupo Energisa que possuem contas em atraso podem aproveitar as condições especiais. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais como o WhatsApp da Gisa, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br, tendo em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).

A empresa ainda oferece condição facilitada para os clientes que possuem mais de seis faturas vencidas. Neste caso, é preciso procurar o atendimento presencial para chegar à melhor negociação possível.

Nova conta

A Energisa reforça que a partir de novembro, o modelo da conta de luz vai mudar no Acre. Conforme determinação do governo, a fatura passa a ser um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, tecnicamente conhecida como NF3-e. Na prática, o novo modelo reforça a segurança para o cliente na hora de fazer o pagamento, possibilitando o acompanhamento online da conta, em tempo real. Isso garante a confiabilidade das informações e do documento entregue ao cliente, evitando fraudes.