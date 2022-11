PRF convoca “tropas de choque” para cumprir decisão do STF e desobstruir BR-364 em Rondônia

A manifestação BR-364 nos municípios de Extrema e Vila Califórnia, em Rondônia – Estado que faz fronteira com o Acre – segue firme nesta quinta-feira, 3, em protesto à vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva, para o seu terceiro mandato como presidente da República a partir de 2023.

A paralisação ocorre mesmo após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que trata da desobstrução das vias públicas. Desde a última segunda-feira, 31, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado em sua tentativa de reeleição ao Palácio do Planalto, continuam solicitando das forças armadas uma intervenção militar – que visa impedir a posse de Lula.

Segundo Informação repassadas ao ac24horas, os manifestantes não aceitam encerrar o bloqueio, mesmo com o pedido do presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. O grupo espera um suposto documento constando fraudes no pleito eleitoral.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um boletim informando que os bloqueios no Estados de Rondônia seguem em 10 trechos diferentes, entre eles, Vilhena, Nova Mamoré, Jaci- Paraná, Ji- Paraná, Ariquemes e Cacoal.