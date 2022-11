FINADOS: visitação a cemitérios de Rio Branco tem tenda com cadeiras e eventos religiosos

Logo após o rápido primeiro pronunciamento do presidente Bolsonaro após a derrota para Lula, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o processo de transição será iniciado logo que o governo seja provocado.

Ciro Nogueira, dará início à transição de governo junto ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), assim que os trâmites forem oficializados, o que deve acontecer ainda no decorrer desta semana.

Com duração de 2 minutos e 3 segundos, o pronunciamento de Bolsonaro ocorreu no hall de entrada do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República.

Bolsonaro não parabenizou Lula, nem citou o nome do presidente eleito no último domingo com mais de 60 milhões de votos.