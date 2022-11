Empresários do Acre se preocupam com ameaça de faltar frutas, verduras, carnes e combustível devido à bloqueio da BR

Esta terça-feira, dia 1° de novembro, é o segundo dia de bloqueio causado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em estradas federais pelo país, entre elas a BR-364 e a BR-317, que passam pelo Acre. No estado, sempre que há bloqueio da rodovia, a preocupação é com a possibilidade de desabastecimento de produtos essenciais.

O ac24horas conversou com o empresário Marcelo Moura, Presidente da Associação Comercial do Acre (ACISA), que contou que apesar do pouco tempo, já existe uma preocupação. “A preocupação é grande sim. Nós temos produtos que a entrega é praticamente diária, como no caso dos produtos mais perecíveis. Esperamos que se resolva para amanhã (quarta), já que também temos a preocupação com combustível”, diz.

O Acre importa de outros estados quase tudo que vai para a mesa das famílias. Se o bloqueio persistir, os primeiros gêneros alimentícios a faltar serão as frutas e verduras, afirma Adem Araújo, sócio da maior rede de supermercados do Acre. “A gente já começa a sentir a falta de um outro produto esta semana. Mas, se a situação não for resolvida, a partir da próxima semana teremos falta primeiro das frutas e verduras e depois as proteínas, como o frango e as carnes suínas”, diz.