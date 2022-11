Ciro Nogueira diz que Bolsonaro inicia a transição assim que governo for provocado

No fim da manhã desta terça-feira (1º) uma equipe de patrulheiros rodoviários federais (PRF) notificou os manifestantes que montaram barreiras desde as primeiras horas desta segunda, (31/10), no km 5 da BR-317 (Estrada do Pacífico), no sentido Brasiléia/Assis Brasil.

Contrários ao resultado das eleições ocorridas no último domingo, dia 30, quando o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito presidente em uma disputa acirrada, os manifestantes não se mantêm no local.

No Acre, houve dois pontos efetivos de bloqueio na BR-317, sentido Rio Branco/Assis Brasil – uma nas imediações de Senador Guiomard e outra em Brasiléia. No Entroncamento de Xapuri, houve uma tentativa de interdição logo frustrada pela chegada da PRF com a determinação do ministro Alexandre Moraes.

Em 10 páginas, o comunicado assinado pelo ministro do Supremo diz que os manifestantes devem retirar as barreiras sob pena de serem multados. Os manifestantes poderão ser multados em até R$ 10 mil no CPF, podendo chegar a R$ 100 mil no CNPJ.

Mesmo assim, em Brasiléia, os manifestantes não saíram do local e foi oferecido um prazo para que saíssem, depois do que os policiais rodoviários poderão utilizar a força. Os manifestantes cantaram hinos e rezaram ajoelhados.

Segundo o jornal O Alto Acre, de Brasiléia, os manifestantes que estão mobilizados na cidade pedem apoio de igrejas e políticos locais e do estado para que se juntem contra a decisão do STF e lutem por seus direitos constitucionais.

O governo do Acre, por meio da estatal Agência de Notícias do Acre, comunicou que cumprirá o que for determinado pelas autoridades judiciárias quanto à desobstrução de bloqueios nas rodovias federais do estado.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) e o comando da Polícia Militar (PMAC), se colocaram à disposição da PRF, mas disseram que até a manhã desta terça-feira, 1º, não houve nenhuma solicitação nesse sentido.

Contudo, no começo da tarde, por volta das 14 horas, a Polícia Militar chegou ao local, quando, segundo as informações levantadas pelo ac24horas, uma nova negociação com os manifestantes foi aberta sem que houvesse conclusão até o fechamento desta nota.

As últimas informações que recebidas dão conta de que já houve um desbloqueio parcial da rodovia, como consequência da nova negociação, mas ainda não está sendo permitida a passagem das carretas que trafegam com sentido à fronteira com o Peru.

Outras informações a qualquer momento.