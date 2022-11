Após ser danificada por raio, linha 193 do Corpo de Bombeiros está fora do ar há 5 dias em Cruzeiro do Sul

O sistema de comunicação do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi danificado por um raio na noite da última quinta-feira, 27, e ainda não foi restabelecido .O número 193 não está funcionando e as chamadas para acionar a corporação devem ser feitas para o 190, que é atendido em Rio Branco ou para o número fixo do quartel em Cruzeiro: 3322-3555.

O comandante dos Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque Ibernom, havia anunciado que até domingo a situação seria normalizada, mas agora não há nova previsão para o conserto. Ele diz que a tentativa agora é transformar uma linha fixa em 193.

“Isso demanda tempo porque temos que oficializar junto às operadoras para direcionarem as ligações para esse número novo”, relatou.

De acordo com o comandante, a situação será resolvida em definitivo com o funcionamento do Centro de Comando e Controle do Juruá entregue pelo governo em junho deste ano. Segundo o comandante, o CICC deverá funcionar até janeiro do próximo ano dotado de alta tecnologia, quando as ligações de emergência para o 190 e 193 voltarão a ser atendidas em Cruzeiro do Sul.

A instalação do CICC é estratégica no enfrentamento ao narcotráfico e à violência na região do Vale do Juruá. Para construir e equipar a estrutura, o Estado, em parceria com o governo federal, investiu quase R$ 3 milhões.