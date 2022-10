Diplomação de eleitos deve ocorrer até 19 de dezembro, informa TSE

Comemorando a vitória de Lula para presidente do Brasil, neste domingo, 30, Jorge Viana publicou em suas redes sociais agradecendo a vitória do petista e afirma que esta eleição é a mais importante de sua vida.

O político, que estava concorrendo para o cargo de governador no Acre, mas perdeu para Gladson Cameli, disse que conhece o compromisso do futuro comandante do país pelos próximos 4 anos.

“Nunca imaginei ter o privilégio de viver esses tempos tão complexos, essa foi a eleição mais importante da minha vida. Conheço bem o presidente eleito e sei do compromisso com os mais necessitados e com essa terra”, informou.

JV reconheceu o apoio dos nordestinos, quem chamou de irmãos, que diferente dos acreanos, destinaram a vitória do presidente, mas disse que o Estado será pacificado e em breve se tornará próspero.

“Queria agradecer aos irmãos e parentes nordestinos. Acredito que o nosso presidente pacificará nosso povo, nosso país e trabalhará novamente para fazer o Brasil grande e próspero”, comentou.