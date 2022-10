Após BR-364 ser bloqueada, apoiadores de Bolsonaro também fecham BR-317 no Acre

Na manhã desta segunda-feira, 31, a BR-317, no município de Brasiléia – que liga a região ao município de Assis Brasil – que faz fronteira com o Peru e a Bolívia – a chamada tríplice fronteira, foi interditada por manifestantes e caminhoneiros apoiadores do presidente da República derrotado nas eleições deste, Jair Bolsonaro (PL).

O motivo do fechamento da rodovia é simples: os manifestantes não aceitam a derrota para o agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Segundo eles, no momento, poucos apoiadores de Bolsonaro aderiram ao movimento na região de fronteira.

Em vídeos obtidos pela reportagem do ac24horas, um dos líderes da paralisação afirma que o fechamento está ocorrendo em frente a oficina do Galego. “Tá chegando gente e vamos fechar tudo isso daqui”, comentou.

Ainda na noite de domingo, 30, dezenas de manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições deste ano, também decidiram fechar a BR-364 nos municípios de Extrema e Vila Califórnia, em Rondônia – Estado que faz fronteira com o Acre em protesto à vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Manifestantes de Extrema e Vila Califórnia estavam colocando fogo e pedaços de madeira na estrada, interditando a via pública.