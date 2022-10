Agricultura familiar terá novo cadastro a partir desta terça-feira

Após a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, a música “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora” alcançou o primeiro lugar no ranking viral do Spotify. O jingle de Tiago Doidão e Juliano Maderada também chegou ao 40º lugar no top 100 brasileiro do streaming.

Juliano Madeirada, um dos vocalistas da canção de arrocha, já compôs outros jingles ligados a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o “Tô Com Saudade do Tempo de Lula”, “Lambadão do 13”, “Oh Lula Eu Vou Votar em Tu” e “Lula Voltando”. O artista, que tem 48 anos e também é professor de matemática, vive na Bahia, estado onde o petista ganhou com 72% dos votos no segundo turno.

Letra

(Tá na hora do Jair)

(Já ir embora!)

Vish!

Se o menino já tá comentando, haha

Pode arrumar as malas

Maderada!

Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

É o quê? Já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora (tchau)

Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

Vai! Já ir embora