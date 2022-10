TRE diz que 30% do eleitorado compareceu às urnas e reforça clima de tranquilidade na capital

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre (TRE-AC), desembargador Francisco Djalma, e o vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Laudivon Nogueira, divulgaram neste domingo, 30, o primeiro boletim de ocorrência neste segundo turno das eleições presidenciais deste ano.

O desembargador Francisco Djalma, avisou que o pleito eleitoral segue tranquilo na capital, sem transtornos. Contudo, o magistrado se mostrou preocupado com o baixo número de eleitores que compareceram às urnas. “Não há filas, movimentação pequena

Oportunidade de eleger seus representantes. Até porque quem não votar vai ter que pagar multa, complicações em concurso público. Essa é uma oportunidade única pois é em cada dois anos que temos para eleger”, declarou.

Djalma disse ainda que, desde às 6h da manhã, apenas 30% do eleitorado compareceu aos locais de votação. “Temos 30% do eleitorado está comparecendo a votação neste momento”.

Após 4 horas de votação, os meninos da corte eleitoral afirmaram que poucas urnas foram substituídas. “Tivemos apenas 5 problemas em substituição de urnas e não há prejuízo para o andamento das eleições. Não tivemos registro de incidentes que atrapalhem o processo”, explicou.

O corregedor-eleitoral, desembargador Laudivon Nogueira, pediu a presença dos eleitores nas suas respectivas sessões. “Está tranquilo e é importante que o eleitor não deixe para a última hora, venham votar e exerçam seu direito de votar”, comentou.

Ao todo, foram preparadas 2.124 urnas para votação e outras 759 ficam de contingência.