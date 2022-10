Quinari registra baixa movimentação de eleitores no 2° turno

O temor da Justiça Eleitoral quanto à possibilidade de um índice recorde de abstenção no Acre neste segundo turno das Eleições 2022 é fundado. Um exemplo disso é o município de Senador Guiomard, popularmente conhecido como Quinari, onde a movimentação de eleitores foi muito pequena no período da manhã.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, fez imagens da praça central da cidade, que costuma receber uma grande concentração de pessoas em dia de eleições, por ter no seu entorno uma grande quantidade de seções eleitorais da 8ª Zona, que também abrange Plácido de Castro e Acrelândia.

Uma das escolas que concentram secções com grande número de eleitores no Quinari é a Veiga Cabral, também localizada nas imediações da praça central da cidade, onde poucas pessoas procuraram votar no período da manhã. Em outra, 15 de junho, a situação era a mesma.

Regiane Aguiar, trabalhando para Justiça Eleitoral na Seção 44 da escola 15 de junho, afirmou que, comparando com outras eleições, a menos de cinco horas para o fim da votação, a quantidade de eleitores que haviam comparecido era realmente muito baixa. “Não tivemos 50% dos eleitores que votam na seção”, disse.

Uma eleitora que vota na escola há mais de cinco anos, a vendedora autônoma Thailane Barbosa, também disse que este domingo de eleições é completamente atípico. Segundo ela, em outros pleitos era necessário enfrentar filas para votar no horário em que ela foi à seção.

No primeiro turno, Jair Bolsonaro, do PL, teve 66,40% dos votos no Quinari (9.134 votos), enquanto Lula foi o escolhido de 25,61% dos eleitores (3.523 votos) do município. A eleição em Senador Guiomard (AC) teve 20,19% de abstenção.

Veja mais na videorreportagem de Kennedy Santos: