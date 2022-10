PT no Acre organiza sede e diz que campanha sofreu para desmentir fake news

O deputado federal e senador eleito pelo União Brasil, Alan Rick, votou no final da manhã deste domingo, 30, na escola técnica Maria Moreira da Rocha.

Acompanhado da esposa e com o filho no colo, Alan afirmou que espera uma votação ainda maior de Bolsonaro neste segundo turno no Acre. “Eu espero um percentual maior ainda. O presidente Bolsonaro conta com a simpatia dos acreanos, a gente sabe que no segundo turno, naturalmente, há uma abstenção um pouquinho maior, mas estivemos conversando com lideranças e fomos em alguns municípios do interior”, disse.

Vestido com uma camisa do Flamengo amarelo, Alan lembrou que seu time de coração foi vencedor da Libertadores no sábado e brincou que a vitória de Bolsonaro representa a comemoração perfeita “Vai ser perfeito, o Flamengo campeão da Copa do Brasil a gente eleito senador, o Flamengo campeão da Libertadores e o Bolsonaro vencendo nas eleições de hoje é para comemorar e muito”.