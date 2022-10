Jorge vota na Aleac e diz confiante na vitória de Lula: “nunca votei com tanta esperança”

Na manhã deste domingo, 30, o ex-senador Jorge Viana (PT), compareceu à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), para exercer sua cidadania votando no candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.

O petista estava acompanhado do ex-prefeito Marcus Alexandre, Nazaré Araújo, do ex-deputado federal Angelim e de dirigentes de partidos aliados.

Na oportunidade, JV falou da esperança de dias melhores para o Acre e o Brasil com Lula presidente. “Eu nunca votei com tanta esperança de dias melhores. Vamos celebrar com amor a pacificação do país”, declarou Jorge.

Porém, apesar de crer no triunfo de Lula no retorno ao Palácio do Planalto, Jorge teme pela democracia. “A democracia é fundamental para a gente consertar o Brasil”, comentou.