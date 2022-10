JV comemora vitória: “Eleição mais importante da minha vida”

Na sede dos Partidos dos Trabalhadores (PT) no Acre, o diácono da Assembleia de Deus de Madureira, Francisco Nascimento, 62 anos, afirmou que foi punido por pastores da igreja após afirmar que votaria nos candidatos petistas no primeiro turno das eleições de 2022.

Segundo o religioso, o pastor principal do templo depois de ver o homem com adesivos de Jorge Viana e Léo de Brito, informou que ele ficaria 6 meses sem poder participar da Santa Ceia, mencionando que este deveria se converter novamente.

“No dia da eleição eu encontrei com ele e me perguntou em quem eu votei, falei que em Lula, aí ele me deu 6 meses de suspensão da santa ceia. Disse então que me desse mais 6, porque vou votar no Lula de novo”, informou.

Indignado, Nascimento que é convertido há 28 anos, abordou que foi batizado na igreja no nome de Jesus e se por causa de eleição, essa nomeação tão importante para os fiéis podia ser descartado.

“Fui batizado na igreja católica e na evangélica no nome de Jesus, consagrado diácono no nome de Jesus, e por causa da eleição isso será descarado? Será que isso não tem valor? Só Deus tira essas consagrações e enquanto o presidente Lula for candidato eu estou votando nele”, declarou.

Sobre as pautas defendidas pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, que proclamam que o concorrente petista iria fechar as igrejas, Francisco alegou que Lula foi o presidente que mais ajudou a igreja no país.

“Os pastores e evangélicos parecem que não tem consciência das coisas que são certas, porque Jesus não julgou ninguém, já eles sim nos julgam. Não temos esse poder, igual eles disseram que eu iria para o inferno apoiando o PT. Se Jesus fosse brasileiro também votaria em Lula”, completou.