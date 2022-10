Eleitor vota em localidade do Rio Môa e diz: “vim votar pra um presidente que seja bom para os agricultores”

Neste domingo, 2, no segundo turno das eleições 2022, a Polícia Militar atuará com 250 homens em Cruzeiro do Sul e demais municípios do Vale do Juruá. Será o mesmo efetivo empregado em 2 de outubro.

Segundo o comandante do 6° Batalhão, coronel Edivan Rogério, além da atuação na eleição, as guarnições, manterão as demais ações. “Além do serviço ordinário teremos cerca de 20 equipes fazendo rondas nos locais de votação”, citou.

Ele esclarece que segundo a Legislação os policiais devem estar a cem metros das urnas. Mas agirá se houver necessidade e for solicitados por mesários ou membros da justiça eleitoral. Policiais Militares também estão junto com as equipes do Tribunal Regional Eleitoral nos locais de difícil acesso, onde o acesso só é possível em barcos, aviões e helicóptero.

Além da PM, as Polícia Federal e Civil, também atuarão no domingo em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.