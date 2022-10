Eleito, Lula diz que é hora de ‘restabelecer a paz’ e que vai governar para todos os brasileiros

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Neste domingo (30), quando acontece o segundo turno, mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar retornam às urnas para decidir as Eleições 2022. No Acre, são 588.433 eleitores prontos para escolher o próximo presidente da República.

Rio Branco, a capital, detém o maior eleitorado do estado, 266.883 eleitores, 45,35% do total do estado. Depois vem Cruzeiro do Sul, com 59.505 eleitores, 10,11% do total. O menor colégio eleitoral do Acre é o de Santa Rosa do Purus, 3.771 votantes ou 0,64% do total.

O Acre receberá o reforço das forças federais em 9 zonas eleitorais que abrangem 20 municípios, segundo autorização do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apenas Xapuri e Capixaba, que compõem a 2º zona, não tiveram os pedidos aprovados.

O horário de votação nas Eleições 2022 foi unificado e, no segundo turno, valem as mesmas regras: é de 8h às 17h do horário de Brasília. No Acre, a votação acontece das 6h às 15h do horário local.

Em 11 municípios do Amazonas, que seguem o fuso do Acre, a votação também começa às 6h e termina às 15h do horário local. São eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Nos outros 51 municípios do Amazonas, a votação vai das 7h às 16h do horário local.

Nos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo ocorre o 2º turno para governador. A votação acontece em 5.570 cidades do país e em 181 localidades no exterior.

Eleitores de oito municípios brasileiros também vão às urnas no domingo para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos em eleições suplementares em Cachoeirinha (RS), Canoinhas (SC), Cerro Grande (RS), Entre Rios do Sul (RS), Joaquim Nabuco (PE), Pesqueira (PE), Pinhalzinho (SP) e Vilhena (RO). A nova votação foi convocada porque os prefeitos eleitos em 2020 tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.