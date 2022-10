Depois de votar, Cameli diz que Acre deverá repetir a maior votação do Brasil para Bolsonaro

O governador Gladson Cameli (PP) votou as 11 horas da manhã na Escola Hugo Carneiro em Cruzeiro do Sul. Em coletiva para a imprensa, Cameli disse estar confiante na reeleição do presidente Jair Bolsonaro, mas que em caso da vitória de Lula, não terá nenhum problema em buscar recursos para o Acre junto ao presidente petista.

Ele destacou que durante a campanha o presidente Jair Bolsonaro mudou de posição com relação à alguns temas e chegou a pedir desculpas. Cameli acredita que Bolsonaro seguirá tendo no Acre o maior percentual de votação do Brasil proporcionalmente.

“Eu acredito que o Acre dará a vitória a ele com maior percentual do Brasil. Que prevaleça a vontade do povo e estou confiante na vitória do atual presidente para dar continuidade a um trabalho”, citou.

Mas se a vitória for do ex-presidente Lula, o governador disse que não terá problema em ir à Brasília em busca de recursos para o Acre. “Eu vou cumprir meu papel institucional de governador e tem que ajudar o Acre, que faz parte da federação, até porque se não ajudar serei o primeiro a dizer para o povo. O governo federal será sim parceiro do Acre. Desejo sucesso, paciência e harmonia para o presidente eleito. Eu sou otimista e acredito que amanhã não terá mais guerra e intriga”.

Com relação à sua gestão, Gladson disse que a equipe econômica está fazendo um levantamento do que será feito agora, até para decidir valor do abono a ser concedido. “Depois de tudo vamos abaixar os ânimos e por em prática tudo que dissemos na campanha. Vamos ver o que será possível fazer, dar de abono para não criar expectativas”, concluiu.

Veja o vídeo: