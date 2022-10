Feijó está entre os que mais queimam a floresta na Amazônia

A leitura mais refinada das plataformas de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam um dado assustador: Ao integrar a lista dos 10 municípios que mais promovem queimadas na Amazônia, Feijó acumula crescimento de 54% nos focos de incêndios florestais se levado em conta o acumulado ano a ano de 2018 a 2022 e comparando o resultado deste ano com o do ano passado.

Os dados do Inpe mostram que Feijó registrou 2.329 focos de queimadas entre 1º de janeiro e 27 de outubro deste ano, 8ª maior da região Norte no acumulado de cinco anos. Em 2021, Feijó registrou 1.516 focos.

Esse nefasto ranking é liderado por São Félix do Xingu, no Pará, com saldo de 5.206 focos e crescimento de 140% em comparação a 2021. Dos 10 piores, Boca do Acre, no Sul do Amazonas, ocupa a 10ª posição com acumulado de 1.973 focos em 2022 e aumento de 46% em relação ao resultado anterior.

As chuvas são um grande alívio para as florestas que ardiam em chamas no Acre mas o fogo resiste: um foco foi registrado pelo Inpe no dia 26 de outubro.