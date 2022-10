Centro Universitário Uninorte abre processo seletivo para cursos EAD e presencial 2023.1

O Centro Universitário Uninorte está com o Processo Seletivo Geral 2023.1 para cursos de graduação na modalidade EAD e presencial. Os novos alunos podem ingressar por intermédio de prova online ou nota do Enem. Além dessas formas, as vagas podem ser providas de outras formas, tais como: transferência; portador de diploma; Portabilidade de Processo Seletivo; e reingresso.

As inscrições iniciaram dia 7 de outubro e se estendem até 24 de fevereiro de 2023 e podem ser realizadas no site vestibular.uninorteac.com.br. O candidato que optar pela nota do Enem como forma de ingresso pode utilizar a pontuação dos exames de 2010 até 2022, e será classificado o aluno que obtiver aproveitamento igual ou superior a 300 pontos, desde que não tenha zerado a prova de redação. A nota final do aluno é obtida utilizando-se a média aritmética das avaliações das provas objetivas e da redação.

Para mais informações acesse o edital clicando aqui.

Assista ao vídeo: