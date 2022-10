Bebedeira durante jogo do Flamengo termina com jovem ferido a golpes de terçado, em Rio Branco

Uma bebedeira entre família e amigos terminou com Israel Souza, de 25 anos, ferido a golpes de terçado na noite deste sábado, 29, dentro de uma distribuidora situada na Rua Flamingo, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O autor do crime identificado como Manoel do Carmo Silveira, de 49 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com informações de familiares, Israel estava na distribuidora do proprietário Manoel assistindo a final do jogo do Flamengo juntamente com os familiares do acusado. Durante a bebedeira, Manoel surtou e começou a xingar seu filho de 14 anos, o tio do garoto identificado como Fleming, de 55 anos, ao ver seu sobrinho sendo hostilizado pelo pai reagiu e entrou em via de fatos com o irmão, sendo este agredido na região da cabeça e sofreu cortes no braço.

Ao presenciar toda a discussão entre os irmãos, Israel foi tentar a apartar a briga e recebeu vários golpes de terçado desferido por Manoel. A vítima foi ferida na região da cabeça, peito, costas e no braço. Após a ação, o autor do crime permaneceu dentro da distribuidora e trancou as portas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Israel ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após 1h de negociação com o proprietário da distribuidora e autor do crime, que não queria se entregar, o senhor Manoel se rendeu, foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.