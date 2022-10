Prepare-se: comércio e serviços começam abrir vagas empregos temporários no Acre

Para dar conta do aumento previsto para as vendas no varejo relativas ao Natal de 2022, estimado em 2,1%, a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no País.

No Acre, ainda não é possível estimar a oferta de trabalho mas haverá sim vagas a serem preenchidas -e elas não devem ser abertas apenas na proximidades do Natal mas os primeiros postos devem ser anunciados em novembro, na Black Friday, segundo especialistas.

“Tendo em vista que a atividade econômica do comércio e dos serviços, notadamente serviços de comunicação, informação e atividades profissionais, alojamento e alimentação e transporte e armazenamento terem sido responsáveis pela geração do maior número de vagas de trabalho no mês de setembro, segundo dados do Novo Caged e, por conta da linha de tendência positiva na geração de emprego no Estado do Acre, é previsível que haja contratação para trabalho temporário neste final de ano, iniciando o processo de seleção no mês de novembro, quando tem início a temporada de compras para o Natal, a partir da Black Friday”, prevê Egídio Garó, da Federação do Comércio do Acre.

No País, em 2022 deve ocorrer a maior oferta de trabalho temporário em nove anos, quando, em 2013, foram abertos 115,5 mil postos. A estimativa da CNC é que a taxa de efetivação seja de 11%, o que representa 3 pontos percentuais a menos do que em 2021.

Regionalmente, São Paulo (30,3 mil), Minas Gerais (12,2 mil), Paraná (8,9 mil) e Rio de Janeiro (8 mil) concentrarão 54% da oferta de vagas para o Natal deste ano.

Os maiores volumes de contrato devem se concentrar no ramo de hiper e supermercados, no qual a previsão é de abertura de 45,5 mil vagas temporárias, e no setor de vestuário, com 25,8 mil.