Pesquisa mostra que no PS servidores da linha de frente na pandemia tem sequelas

No começo de outubro, a capacitação de profissionais sobre ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas aconteceu em Rio Branco. Nesta semana, nos dias 24 e 25, foi a vez de Assis Brasil, na fronteira com o Peru.

Também receberão as capacitações as cidades de Plácido de Castro, Brasiléia, Epitaciolândia, Marechal Thaumaturgo e uma segunda turma na capital Rio Branco, entre os meses de outubro e dezembro.

Também há um cronograma previsto para o próximo ano, com turmas nas cidades de Santa Rosa do Purus, Jordão e Cruzeiro do Sul.

O curso é uma ação de enfrentamento, fruto de convênio entre o governo federal e o estadual, com objetivo de transmitir conhecimento a agentes públicos e a sociedade civil para atendimento eficaz em casos de tráfico de pessoas na região da fronteira.

A iniciativa é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por intermédio da Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes e em parceria com o governo do Acre.

Por parte do governo estadual, o cronograma das capacitações é tocado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), por meio do convênio 851256/2017.

O tráfico de pessoas é uma das mais graves violações de direitos humanos. Um fenômeno complexo e multifacetado que desafia não apenas o Brasil, mas diversos outros países.

A ação de enfrentamento tem o intuito de capacitar os agentes públicos e a sociedade civil organizada do estado, transmitindo conhecimentos e direcionamentos quanto à identificação e atendimento em casos de tráfico de pessoas na região de fronteira.