Comunidade do Rio Crôa ganha internet via fibra ótica

No primeiro turno das eleições 2022, no dia 2 de outubro, 12.553 eleitores deixaram de votar em Cruzeiro do Sul e outros quatro municípios do Vale do Juruá, o que corresponde a uma abstenção de 21,10% do eleitorado da 4° Zona Eleitoral. E no segundo turno que será realizado neste domingo, 30, o ciclo das chuvas poderá ampliar esse número de eleitores faltosos.

As chuvas dos últimos dias já modificaram o cenário de ramais e vias vicinais dos municípios desde a votação do último dia 2 de outubro. Esta semana a Polícia Militar teve que resgatar com o uso de quadriciclos e cabos de aço, três carros atolados em um ramal entre Rodrigues Alves e Porto Walter. A situação é igual em vários outros ramais, o que poderá impedir que os eleitores cheguem até as urnas.

A chefe do Cartório da 4° Zona Eleitoral, Érika Amaral, diz que não há como prever o índice de abstenção do segundo turno em relação ao primeiro. Mas cita que há carros credenciados pelo T.R E-AC , para o transporte de eleitores.

Em todo o Estado, mais de 130 mil eleitores que estavam aptos a votar no Acre não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições. O nível de abstenção, de 22,44%, é mais alto que o registrado no estado nas duas últimas eleições presidenciais: nas eleições de 2014, a abstenção foi de 17,32%. Em 2018, foi de 18,99%

O percentual no Acre também foi maior que a média do restante do Brasil que teve 20,94% de abstenções no dia 2 de outubro.