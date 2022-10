Construção cresce 2,73% e lidera emprego com carteira assinada no Acre em setembro

Com crescimento de 2,74% a construção civil foi o setor econômico que mais emprego gerou no Acre em setembro, segundo os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta quarta-feira (26).

O cenário geral da indústria, no entanto, não é animador: no mês, as contratações recuaram 0,58% e junto com a agropecuária foi o setor que contribuiu para as demissões no período.

Levando em conta o resultado de janeiro a setembro de 2022, o setor de serviços é o que mais emprega com carteira assinada no Acre. Aliás, pela ordem: serviços, comércio e construção lideram a oferta de postos formais no Estado neste pós-pandemia.

Apesar de estar perdendo fôlego desde junho, o emprego com carteira no Acre segue a tendência do País, de seguidos resultados positivos. Em setembro/2022, em todo o Brasil, os dados registraram saldo positivo no nível de emprego nos 5 grandes grupamentos de atividades econômicas: serviços (+122.562 postos), distribuído principalmente nas atividades de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (+59.210 postos); comércio (+57.974 postos); Indústria (+56.909 postos), concentrado na Indústria de Transformação (+54.123 postos); construção (+31.166 postos) e Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (+9.474 postos).

O avanço da construção no Acre se deve especialmente pelas obras públicas em andamento.