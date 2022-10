Patrícia Rêgo é vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário

Indicada como uma das finalistas na categoria Liderança Exponencial, segmento Ministério Público e Órgão de Controle, a procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Patrícia de Amorim Rêgo, foi a vencedora do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial.

A cerimônia foi realizada na tarde desta terça-feira, 25, em Brasília, durante a abertura da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, um dos maiores eventos sobre a revolução tecnológica nas instituições do Sistema de Justiça.

A premiação tem como foco reconhecer personalidades que tenham liderado uma contribuição para justiça brasileira, ou que tenham demonstrado uma trajetória consistente de liderança de gestão de projeto, programa inovador ou difusão de inovação.

“Os desafios de promover mudanças positivas num mundo profundamente desigual, altamente conectado e interdependente no atual contexto de incertezas, crises soprepostas e desinformação, exige uma aposta em tecnologia e inovação, por isso ser distinguida com uma premiação e num evento de grande porte voltado para inovações, nos honra, emociona e nos motiva especialmente porque não se trata de uma distinção pessoal apenas, mas do reconhecimento de um esforço e trabalho coletivo da Instituição Minsterio Público do Acre e que pode inspirar outras pessoas e instituições a também trilhar o caminho do fazer diferente do que usualmente costumamos fazer”, disse.

O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial destaca cases de sucesso e profissionais com perfil empreendedor em suas instituições, em sete categorias: Inovação Tecnológica, Inovação na Gestão, Laboratórios de Inovação, Inovação Social, Liderança Exponencial, Executivo de Tecnologia, Executivo de Inovação.

O evento contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que falou sobre os desafios da Justiça no Brasil. O ministro, que disputava na categoria Liderança Exponencial, também foi um dos vencedores.

Para o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, que acompanhou a solenidade juntamente com outros integrantes do MPAC, o prêmio reconhece a trajetória de Patrícia Rêgo e é motivo de orgulho para toda a Instituição.

“Parabenizo a Dra. Patrícia Rêgo pela obtenção do primeiro lugar no Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. É a demonstração concreta da sua importância para a inovação e o reconhecimento do seu esforço e talento profissional. Essa premiação dignifica o MP acreano e brasileiro”, ressaltou.

MPAC apresenta práticas de combate à violência de gênero

O MPAC participa da 6ª Edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, que acontece de 25 a 27 deste mês, com três iniciativas focadas no enfrentamento da violência contra a mulher e que são conduzidas pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV).

Uma delas é o “CAV tá On”, um aplicativo criado na pandemia, pelo qual a mulher vítima de violência pode fazer a denúncia pelo celular, sem sair de casa.

Outra prática é o Observatório de Violência de Gênero, uma sala de estudos, com metodologia própria, à luz do manual de atuação das promotoras e promotores de Justiça em casos de feminicídios.

A terceira iniciativa é o feminicidômetro, uma ferramenta de acompanhamento e transparência do processo penal em todas as suas fases, seguindo uma linha do tempo, desde a data da ocorrência do fato, a instauração e conclusão dos inquéritos, passando pelo oferecimento da denúncia pelo MP, até a data do julgamento, com informação da respectiva sentença e da pena ao acusado.