Edital para construção da Câmara de Rio Branco em R$ 11,7 milhões é divulgado

A tuberculose é uma doença altamente contagiosa e aara evitar a sua disseminação a orientação é que os pacientes identificados com a doença sejam tratados o mais rápido e diminuam o quanto possível o contato com outras pessoas para evitar o contágio.

Rio Branco concentra 80% da tuberculose no Acre, de acordo com a prefeitura. Um desafio é em relação à população de rua. O desafio é fazer com que as pessoas diagnosticadas com a doença façam o tratamento completo, que é a única forma de curar a tuberculose. O problema é que essas pessoas não são obrigadas a fazer o tratamento, a não ser com ordem judicial.

Vanda da Silva, que trabalha em uma oficina na região da Estação Experimental. Ela conta que já procurou o setor de saúde público por conta de um morador de rua que foi diagnosticado com a doença, mas não faz o tratamento. “Os exames comprovaram que ele tá com tuberculose. A gente não sabe o que fazer, aqui no bairro ele deve ter infectado muito gente, já que entra nos comércio, tosse, cospe não chão. Simplesmente, a gente não sabe a quem recorrer”, diz.

Vanda procurou a Secretaria Estadual de Saúde, onde foi informado que no caso específico do homem, identificado como Kayron. A informação é de que ele foi diagnosticado, levado para o Barral y Barral e orientado a voltar para tomar a medicação, mas não retornou para continuidade da medicação.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco, responsável pela busca ativa desses moradores de rua que possam estar infectados com a tuberculose. A informação é a de que a legislação brasileira não permite a internação ou aplicação da medicação de forma compulsória, apenas em casos determinados pela justiça.”Nós fazemos nossa parte que é procurá-los, orientá-los da importância do tratamento e levamos até a unidade de saúde para medicação. Nossa autonomia esbarra aí, não temos poder para proibir a pessoa de circular ou de forçar uma internação”, diz Rila Frezze, diretora da secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco.