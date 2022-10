PSD vai acionar guilhotina contra os mandatos de 12 vereadores por infidelidade partidária

12 VEREADORES DO PSD, que trabalharam para candidaturas adversárias na última eleição, além da expulsão, estão com seus nomes listados pela direção partidária, para serem acionado na justiça com ações pedindo as cassações dos seus mandatos. A informação foi passada ontem ao BLOG pelo dirigente do PSD, professor Carlos Coelho. A decisão tem o aval do presidente do partido, senador Sérgio Petecão (PSD). “Podem começar a contratar advogados, porque a decisão de pedir a cassação dos seus mandatos está tomada”, falou Petecão. Para os dirigentes do PSD não se trata de nenhuma vingança pela derrota, mas de fazer uma depuração partidária, deixando apenas os filiados e os detentores de mandatos que pugnem pela lealdade, e que se enquadrem e sigam as decisões da Executiva do PSD. As ações contra os vereadores deverão dar entrada num prazo curto na justiça eleitoral, uma banca de advogados já trabalha neste sentido.

SÓ NÃO FICA SE NÃO QUISER

A INFORMAÇÃO que se tem dentro do MDB é a de que, se o deputado federal Flaviano Melo (MDB) continuar morando em Rio Branco, e quiser continuar na presidência, terá o aval de todo partido. Discussão sobre sua sucessão só será aberta após a sua decisão.

NOMES EM ALTA

A FONTE da notícia circula próximo do governador. O secretário de Educação, Aberson Carvalho; e o secretário de Segurança, Paulo César, estão altamente cotados para continuar no segundo mandato do Gladson.

OBSERVAÇÃO DA FONTE

SEGUNDO a fonte palaciana, Paulo César se credenciou pelo sucesso no combate à criminalidade; e Aberson Carvalho, por aliar a boa gestão à política, na última campanha.

VOLTA AO GOVERNO

QUEM VOLTA para posto importante no governo, é o Rômulo Grandidier, que foi o coordenador da campanha do Gladson, e responsável pelos grandes acordos políticos para apoiar a sua candidatura à reeleição. Além do Rômulo ser da sua extrema confiança e competente.

LULA NA FRENTE

PESQUISA divulgada ontem na CNN do instituto ATLAS, trouxe o Lula liderando com 53% das intenções de votos e o presidente Bolsonaro (PL) com 47% na aferição.

IPEC

A PESQUISA DO IPEC de ontem também dá Lula na frente, com 50%, e Bolsonro com 43%. Ou seja, as pesquisas continuam até aqui dando a vitória do Lula, no domingo. Pesquisa não ganha eleição, mas dá um norte. Eu costumo não brigar com pesquisas.

CULTURA DA INTOLERANCIA

O ATO INSANO praticado pelo bolsonarista Roberto Jefferson não foi só contra a PF, mas contra o estado de direito. Ele representa o sumo do caldo da cultura da intolerância política e religiosa que tomou conta do país.

CHURRASCO DA DERROTA

ATÉ hoje o ex-deputado Eber Machado (REPUBLICANOS) continua a lamentar as “traições,” que diz ter sofrido na disputa da ALEAC, em que foi derrotado. Fez no fim de semana o churrasco da derrota, com a presença da Márcia Bittar (PL), e anunciou a candidatura a vereador.

NOVO É NAS IDÉIAS

O FATO de alguém ser eleito deputado estadual pela primeira vez, não significa dizer que, representa o novo na política. As ideias que vai defender nos debates da ALEAC, é que vão situá-lo se será o novo ou mesmice.

ITRINSICAMENTE LIGADO

O FUTURO político a um curto prazo do Jorge Viana (PT) está umbilicalmente ligado à vitória do Lula, domingo. Dependendo do resultado, ou emerge ou submerge.

NÃO É ESTE BOCALOM

O BOCALOM que vai disputar a reeleição, não é o destes dois anos de gestão; mas o dos próximos dois anos, quando deverá ter concluído os seus projetos. É prematuro, pois, se dizer ser fácil de ser derrotado.

MURALHA DO JURUÁ

O JURUÁ continua sendo uma muralha contra o PT. Mesmo no auge do PT no estado, em 20 anos, ainda assim nunca conseguiu eleger um prefeito em Cruzeiro do Sul. E, também, nunca conseguiram forjar uma liderança de peso no município.

CALO NA ALEAC

JÁ ESCUTEI de três deputados antigos e que se reelegeram, dizer temer que, o deputado eleito Emerson Jarude (MDB), se repetir o que fez como vereador, esmiuçando de público os valores especificados do que ganham os parlamentares, torne a próxima legislatura na ALEAC um caldeirão de confusão. Pode ser um calo.

E FALANDO EM CALO……

E, JÁ QUE estamos falando de calo, o prefeito Tião Bocalom se livrou de uma vez de dois calos que lhe incomodavam, os vereadores Michelle Melo (PDT) e Emerson Jarude (MDB), que se elegeram deputados.

OLHO NA MICHELLE

A FAMÍLIA tem negócios no governo. A saber se a deputada eleita Michelle Melo (PDT) terá a mesma independência no discurso que teve na Câmara Municipal de Rio Branco em relação à gestão do Gladson Cameli, como teve com o prefeito Tião Bocalom.

NÃO VÃO SEGUIR

CONVERSEI ontem com dois deputados do PDT sobre a sucessão estadual, e ambos dispostos a votar na chapa Luiz Gonzaga (PSDB) para a presidência e Nicolau Junior (PP) a secretário-geral. O que se nota é que o deputado Luiz Tchê (PDT) não vai navegar em céu de brigadeiro, na sua empreitada de tentar ser presidente da ALEAC.

LIÇÃO A SER TIRADA

DEVIDO a ter deixado o barco correr a sabor da correnteza, vários aliados se candidataram na última eleição a prefeito da capital, e o Gladson acabou derrotado pelo Bocalom. Se quiser ter o grupo unificado na próxima disputa da PMRB, o governador tem que buscar desde já um nome de consenso entre os seus aliados. Para não repetir o espatifado.

MELHOR CITAÇÃO

A MELHOR citação que já escutei sobre o presidente Bolsonaro foi a de que, o seu principal adversário na disputa presidencial não é o Lula, mas o que sai da sua boca. É exatamente isso.

CONTRA TUDO E CONTRA TODOS

O SENADOR eleito Alan Rick (União Brasil) pode se arvorar que venceu pelos seus méritos. Toda a máquina do governo estava contra; e o mesmo aconteceu com o presidente do seu partido, Márcio Bittar (União Brasil), que colocou todas as pedras que podia no seu caminho.

NADA DEU CERTO

O MÁRCIO BITTAR (União Brasil) foi o grande perdedor da eleição. Todos seus planos falharam. Teve a indicação da Márcia Bittar (PL) para vice do Gladson detonada; que também não lhe apoiou para o Senado. O jogo do Márcio era ter a Márcia como vice-governadora; o Gladson se afastar em 2026 para disputar o Senado, ela assumir o governo e ele disputar o governo com a com a máquina estatal. Nada deu certo.

APOSTAVA NAS LIBERAÇÕES

APOSTOU e apostou errado que o fato de ter sido o político que mais liberou recursos de emendas e outros para o estado, o tornaria o ungido do Palácio Rio Branco.

DIZIA O VELHO KALUME

JÁ DIZIA, o saudoso ex-prefeito Jorge Kaulme: “No Acre não se pode fazer previsão política antes de 24 horas”.

FRASE DA SEMANA

“A fé em Deus permanece depois das eleições; assim, os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade, a família…. Vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política?” Dom Odilo Scherer, cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo.