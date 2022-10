Policia Federal faz operação na divisa do Acre com o Amazonas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Com o resultado das eleições estaduais deste ano que consolidou a reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas), as articulações para ocupar os cargos de secretários, diretores e presidentes de autarquias já estão a todo vapor faltando menos de 3 meses para o término do último ano de primeiro mandato de governo.

A reportagem do ac24horas ouviu três secretários presentes em uma agenda de inovação em gestão pública realizada no auditório do Sebrae nesta segunda-feira, 24, em Rio Branco, e ambos foram enfáticos ao manifestar interesse em permanecer nas suas respectivas pastas.

De acordo com o secretário de planejamento e gestão, Ricardo Brandão, a decisão é exclusiva do chefe do executivo. “Estou à disposição do governador assim como todos os integrantes do governo”, comentou.

A opinião foi compartilhada pelos secretários Edivan Maciel de produção e agronegócio e Amarisio Freitas de Souza da Fazenda. Para Maciel, o governador tem a autonomia para escolher sua equipe.

Recentemente, Cameli disse ao ac24horas que a permanência dos gestores dependerá das ações de governo na reta final de governo.