Lavouras batem criação de boi no Acre e detém 63% da produção do agronegócio

A criação de boi, tida por muitos como o carro-chefe do agro do Acre, foi superada pelas lavouras que somam R$ 1,55 bilhão no Valor Bruto de Produção (VBP), calculado pelo Ministério da Agricultura. Esse montante é nada menos que 63% do VBP total do Acre, que até o mês de setembro passado chegou a R$2,36 bilhões.

As lavouras que comandam esse fluxo são mandioca, com VBP estimado em R$ 441,8 milhões; milho (R$211,5 milhões); banana (R$132,7 milhões); soja (R$58,5 milhões); café (R$33,1 mi); feijão (R$16 milhões) e arroz (R$7,2 mi), além de outras como cana-de-açúcar e amendoim.

O VBP é o faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias, e a média de preços recebidos pelos produtores de todo o país. A projeção foi feita com dados até maio de 2022 para as estimativas agrícolas e pecuárias, e também para os preços.

O Acre tem planos de dobrar o VBP até o 2026 e propõe série de ações que, segundo essa análise, levará o Estado a obter o resultado projetado -e utiliza de diferentes meios de captação dos recursos que serão necessários à meta, incluindo apresentando projetos relacionados à produção de baixo carbono na COP 27.