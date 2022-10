Estado do Acre leva 17 projetos para captar R$ 80 milhões na COP 27 no Egito, em novembro

O Acre tem quase pronto o portfólio que apresentará na COP27, a conferência mundial sobre o clima que será realizada de 6 a 18 de novembro no Egito.

Os dados ainda estão sendo compilados mas cerca de 18 projetos, em diversas áreas de atuação, serão apresentados. A ideia do Governo do Acre é realmente levar muitos projetos para que as agências de fomento tenham várias oportunidades de fazer os investimentos.

Segundo apurou o ac24horas, o portfólio pretende captar ao menos R$80 milhões em programas ambientais e produção sustentável. Nesse contexto, projetos vinculados à Secretaria de Produção e Agronegócio também serão levados ao Egito.

Nos eventos que antecedem a COP, todos os representantes do governo, incluindo o próprio governador Gladson Cameli defendem a agenda ambiental. “O governador tem mostrado que é possível desenvolver o estado, inclusive com o agronegócio, sem derrubar uma árvore, utilizando apenas os espaços abertos antes do seu governo”, lembrou o representante do Governo do Acre em Brasília, Ricardo França, em evento que envolveu a Embaixada do Reino Unido e a agência de negócios do Egito.

Como sempre, a COP reveste-se de esperança. Em mensagem oficial, o presidente da República Árabe do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, diz que atualmente o mundo compreende melhor as mudanças climáticas e seus desdobramentos. “A realização da COP27 na cidade verde de Sharm El-Sheikh este ano marca o 30º aniversário da adoção da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Nos trinta anos desde então, o mundo percorreu um longo caminho na luta contra as mudanças climáticas e seus impactos negativos em nosso planeta; agora somos capazes de entender melhor a ciência por trás das mudanças climáticas, avaliar melhor seus impactos e desenvolver melhor ferramentas para lidar com suas causas e consequências”, diz El-Sisi.