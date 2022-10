Disputa na Aleac/vaga no TCE

A eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa está praticamente definida com os deputados Luís Gonzaga (PSDB) na presidência, Pedro Longo (PDT) na vice e Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) na 1ª secretaria. A costura feita pela base de apoio ao governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) consolidou a chapa com apoio, inclusive, de deputados de oposição.

De acordo com uma fonte do Palácio Rio Branco, o nome do deputado Luiz Tchê surgiu como alternativa para ocupar uma das vagas de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE), que abrirá durante o segundo mandato do governador Gladson. Fala-se na provável vaga do conselheiro Valmir Ribeiro, pai do deputado eleito Eduardo Ribeiro (PDT), aliado de Tchê.

O espaço no TCE tiraria o deputado Luiz Tchê da disputa pela presidência e pacificaria as relações dentro do PDT, já que os deputados Pedro Longo, Chico Viga e Michelle Melo apoiam Gonzaga para a presidência. Se a questão não for resolvida, Tchê assume a presidência do PDT até dezembro aumentando o poder de negociação. Inclusive pressionando os deputados do partido a votarem nele e não na chapa governista.

“Quando observares a corrupção a ser recompensada e a honestidade a converter-se em auto sacrifício; então poderás constatar que a tua sociedade está condenada”. (Ryan Land)

. O tal orçamento secreto vai respingar o Acre, podem anotar!

. Até o Jair anda criticando!

. O senador Petecão foi traído pelos companheiros prefeitos e vereadores na campanha e não o contrário, gente!

. Dá-lhe Petecão!

. Políticos que praticam traições devem ser punidos pelos partidos ou vira uma bagunça geral.

. A justiça, em casos de corrupção, tarda e falha.

. Semana decisiva para a eleição do segundo turno; Lula e Bolsonaro vão para o tudo ou nada; temperatura muito alta nessa campanha;

. Querem resolver as desavenças políticas no chumbo como nos velhos filmes do oeste americano.

. Pessoas com vontade de dar tiros tem de sobra, faltam armas.

. Roberto Jefferson perdeu a quilha!

. Pelo visto fez um rombo no casco da campanha do presidente Bolsonaro ao atirar nos policiais federais que foram prendê-lo.

. Jair o chamou de “bandido”.

. O que ainda acontecerá esta semana, o vem pela frente até domingo, dia 30?

. Tudo ou nada!

. Deus nos livre e guarde!

. Não fosse o STF e o TSE a eleição tinha descambado para um nível de violência nunca visto em eleições no Brasil.

. Supremo é o povo, por isso mesmo…

. Bom dia!