Diesel confirma tendência de alta e sobe 1,64% no Acre às vésperas do 2º turno

Atualizados no último fim de semana, os dados da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP) mostram que o preço médio do litro do óleo diesel comum está em R$ 7,46 no Acre nesta última semana de outubro. Esse preço é 1,6% maior que o praticado no período anterior, quando o diesel comum estava cotado a R$ 7,34 no valor médio por litro.

O valor atual também é o segundo maior do País, e só perde para o da Bahia, onde o combustível é vendido a R$7,47.

O ac24horas já havia antecipado a possibilidade de reajuste nos preços dos combustíveis, que em sua maioria estão oscilantes neste período no Acre, véspera de segundo turno das eleições presidenciais.

Devido ao ataque hacker de dois meses atrás, a ANP produz planilhas eletrônicas contendo os resultados das últimas pesquisas semanais referentes ao Levantamento de Preços de Combustíveis, segregados por abrangência geográfica. A Petrobras não se manifesta sobre essas atualizações.