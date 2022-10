Consumo de ovos dispara no Acre por causa do preço alto da carne bovina e aves

Alternativa às carnes, o ovo é uma proteína de consumo crescente no Acre. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 2007, cada brasileiro consumia 131 unidades por ano. Entretanto, este índice praticamente dobrou, estando hoje em 257 unidades anuais, conforme último levantamento setorial, realizado em 2021. A Granja Carijó, tradicional no ramo no Acre, estima em 230 ovos anuais o consumo per capita no Estado. Em 2018, eram 212 unidades.

É estimável, segundo empresários do ramo, que entre 2021 e 2022 o consumo tenha crescido cerca de 30% devido principalmente à elevação dos preços de outras proteínas, como as carnes de boi e ave.

Atualmente, o Brasil é o sexto maior produtor de ovos do planeta. Por segundo, são produzidos no país 1.743 ovos, tendo como base a produção total de 2021, com 54,973 bilhões de unidades. Os principais estados produtores são São Paulo (29,6% do total), Minas Gerais (10,5%), Espírito Santo (9,1%), Pernambuco (8,1%) e Rio Grande do Sul (5,8%), mas há polos de produção espalhados de Norte a Sul do País.

No Acre, segundo o IBGE, a produção de ovos de galinha chegou a 6,64 milhões de dúzias em 2021.

Em torno de 99,5% da produção nacional é destinada ao mercado interno, sendo exportado apenas 0,5% do total. Apesar disso, o produto brasileiro tem conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional, com exportações acumulando alta de 13,5% até agosto de 2022.

Na praça de Rio Branco, a cartela com 30 ovos brancos tem preço que varia de R$16,99, em um mercado do bairro da Glória, a R$23,75, nas proximidades do Distrito Industrial, segundo levantamento do ac24horas. Alternativa principal no cardápio há alguns anos, o frango congelado pode custar R$40, a depender de alguns fatores, como marca, peso e outros.