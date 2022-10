Ambulante pede perdão após chamar blogueira de ‘bandida’: “tava fora de si”

A vendedora ambulante que comercializa café da manhã nas proximidades da Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, gravou novo vídeo nesta segunda-feira, 24. Desta vez, Dona Terezinha, como é conhecida, pediu perdão por ter chamado a influenciadora digital Juliana Vellegas de ‘bandida’ no momento em que a acusou de tê-la expulsado do local onde trabalhava, num terreno privado e locado pela digital influencer.

No vídeo gravado pelo colunista social Alex Thomas, Terezinha, que se candidatou a deputada estadual nas eleições deste ano, deixou a entender que gravou o primeiro vídeo no calor da emoção.

“Quero até pedir perdão por ter chamado ela [Juliana Vellegas] de bandida. Me perdoe, mas no momento eu tava me sentindo muito ofendida, muito triste. Nesse momento de desespero eu não tava sabendo nem o que tava se passando por mim. Eu tava fora de si. Fiquei fora de si”, afirmou.

A atitude da vendedora foi bastante criticada por internautas nas redes sociais, que alegaram se tratar de um terreno privado e, portanto, sem motivos para revolta ao ser solicitada que deixasse o local com sua barraca de café da manhã. “Não tô aqui querendo ganhar fama de vocês, não”, declarou Terezinha.

Nesta segunda, ela migrou para o outro lado da rua e disse que terá de pedir permissão ao proprietário do outro terreno para ficar no local. Também por meio do Instagram, Juliana Vellegas explicou que a vendedora já teria sido avisada sobre a necessidade de mudança há cerca de dois anos por conta do início de obras no terreno. Ainda de acordo com a influenciadora, Terezinha foi avisada mais de uma vez para deixar a calçada da área privada, que faz parte de um empreendimento da família Vellegas.