Acreano é morto a pauladas durante assalto em Rondônia e cadáver é desovado em igarapé

O governo do Estado tornou pública a convocação de 249 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). O edital completo, com a lista dos nomes dos candidatos e demais informações, está disponível na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 24.

Para a matrícula, o candidato convocado deverá comparecer no período de 31 de outubro a 04 de novembro de 2022, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, situado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC

As vagas ofertadas são para o cargo de aluno soldado combatente da corporação. As matrículas serão realizadas entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, na Diretoria de Ensino do CBMAC, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira (Cieps), em Rio Branco. Já a aula inaugural do curso de formação ocorrerá em 21 de novembro.

Inicialmente, o certame previa o preenchimento de 153 vagas, mas após a retirada da cláusula de barreira do edital, o quantitativo foi aumentado para 249 oportunidades. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Durante o curso, cada aluno soldado combatente receberá, mensalmente, R$ 4.344,22.

O governador Gladson Cameli classificou a convocação como mais uma grande vitória para a segurança pública do Acre. “O Corpo de Bombeiros desempenha um papel muito importante para a população e o chamamento desses aprovados no concurso será fundamental para melhorarmos o efetivo da instituição”, declarou.