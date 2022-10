Roberto Jefferson se entrega a Policia Federal; Bolsonaro chama o ex-deputado de “Bandido”

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) se entregou à Polícia Federal na noite deste domingo, 23, após resistir a abordagem e atirar contra agentes de manhã.

O ex-parlamentar teria passado 8 horas desrespeitando a ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, de um mandado de prisão, após ele ter xingado a ministra Cármen Lucia.

Durante a ação, Jefferson teria jogado 3 granadas e deu tiros de fuzil contra os policiais, na sua residência, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio de Janeiro.

Ele será levado à sede da PF, na capital do Estado, depois seguirá para o Instituto Médico Legal, para exame de corpo de delito, e para penitenciária Bangu 8. Alexandre de Moraes disse em suas redes sociais que a agressão contra os agentes é inadmissível e parabenizou o trabalho da PF.

“Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos”, apontou.

Já o presidente Jair Bolsonaro destacou que a reação feita pelo ex-deputado é coisa de bandido e disse que a decisão da prisão teria partido dele, porém foi feita por Alexandre de Moraes.

“Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”, comunicou.

Bolsonaro destacou ainda durante live que “não tem nenhuma foto” com Roberto Jefferson, mas já posou várias vezes com o aliado no Planalto.