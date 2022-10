Bolsonaro diz repudiar ‘ação armada’ de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal

A incursão de uma fraca onda polar deixa o tempo instável, com chuvas intensas e alta probabilidade de temporais, neste sábado, 22, no Acre. Os termômetros chegam as máximas de 26°C na capital do Estado.

Deve chover forte, com raios e ventanias nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. O mesmo ocorre em Cruzeiro do Sul e Tarauacá, que terá rajadas de ventos eventuais.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC.

As informações são do portal O Tempo Aqui.