Gestores de Bocalom reconhecem atraso em obras e culpam governo por abandono das ruas

O governador Gladson Cameli voltou a fazer modificações em cargos comissionados pelo Diário Oficial desta quarta-feira, 19. A principal mudança é na gerência administrativa da UPA da Cidade do Povo. Lilian Costa do Nascimento pediu demissão do cargo. Para seu lugar, o governo nomeou Ezequiel Moreira do Nascimento.

Em várias outras nomeações se repete um fato curioso que vem ocorrendo desde o fim das eleições. Cargos comissionados estão recebendo uma espécie de reconhecimento. Em diversas situações, como acontece no Diário desta quarta, comissionados são demitidos e na mesma edição são nomeados em uma CEC maior.

A informação é que alguns desses cargos estariam recebendo o reconhecimento pela dedicação durante o período eleitoral.

Confira a lista de nomeados e exonerados de hoje:

Nomeações

Jairon Dias de Souza – CEC-2, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC.

Alcinaídes da Costa Santiago Junior – CEC-5, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC;

Vicência Moura de Lima – CEC-6, na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA;

Isabela Aparecida Fernandes da Silva – CEC-5, na Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM;

Lilian Lopes Sousa Baratella – CEC-5, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC;

Marcos Thalles Silva Araujo – CEC-2, na Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM;

Leocyany Rodrigues da Frota – CEC-3, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON;

Arika Lima Sekiguchi Oliveira – CEC-5, no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON.]

Exonerações

Rommel Dayan Cunha de Queiroz – CEC-5, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC;

Alcinaídes da Costa Santiago Junior – CEC-3, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON/AC;

Ana Cátia Correia da Silva – CEC 6, da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA;

Isabela Aparecida Fernandes da Silva – CEC-2, da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM;

Amanda Menezes de Souza (a pedido) — CEC-5, da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM;

Fabiani Caroline Oliveira da Cunha Hessel (a pedido) CEC-5, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON;

Luanne Montefusco de Souza – CEC-2, do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON;

Alexandre José Alves de Oliveira – CEC-1, da Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM

Arika Lima Sekiguchi Oliveira – CEC-4, sem definição de secretaria no D.O.E.