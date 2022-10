Flamengo bate Corinthians nos pênaltis e se consagra tetracampeão da Copa do Brasil 2022

A final da Copa do Brasil 2022 consagrou o tetracampeonato do Clube de Regatas do Flamengo contra o Corinthians na noite desta quarta-feira, 19, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogo que foi decidido nos pênaltis pelo placar 6-5, foi marcado por um duelo de arrepiar – com as duas equipes saindo para o ataque em busca do título. Porém, os donos da casa abriram o placar aos 7 minutos de jogo com o centroavante Pedro. Em seguida, o Timão teve momentos que assustou o Flamengo, mas, quem marcou novamente foi o artilheiro Gabigol, contudo, o atacante estava em posição irregular e o gol acabou sendo anulado pela arbitragem.

A equipe Rubro-Negra levou o prêmio de R$ 60 milhões de reais e a vaga direta para a Taça Libertadores da América de 2023.

Na segunda etapa – últimos 45 minutos finais do jogo, ambas as equipes partiram para o tudo ou nada, porém, novamente o Flamengo conseguiu mais chances concretas de gol, tendo inclusive, um gol anulado pelo juiz.

Escalações

O Flamengo entrou em campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luis; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Já o Corinthians veio ao gramado com Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos e Lucas Piton; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Roger Guedes e Yuri Alberto.