Biblioteca Pública volta a ser fechada para manutenção por tempo indeterminado

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva (PSD), ameaçado de expulsão pelo presidente estadual da legenda e senador licenciado Sérgio Petecão, sob a alegação de infidelidade partidária na disputa pelo governo do Acre, nas eleições estaduais deste ano, resolveu rebater as críticas feita parlamentar.

De acordo com o gestor de Plácido de Castro – que resolveu apoiar o candidato à reeleição, governador Gladson Cameli, antes das eleições Petecão já havia lhe ameaçado de expulsão. “Antes do pleito, o Petecão ligou dizendo que iria expulsar eu e os vereadores do partido, porque ele ia colocar o PSD nas mãos de quem tivesse condições de fazer o partido crescer. Eu respondi que o PSD tinha um partido bem avaliado e dois vereadores, inclusive , a presidência da Câmara. Aí eu perguntei se ele gostaria de construir a Presidência da República em Plácido de Castro”, afirmou Camilo.

Camilo, contou ainda que por conta dessa ameaça resolveu apoiar Cameli. Segundo ele, na campanha, Petecão faz agendado no município e não convidou os políticos do partido da região. “Será que o problema do Petecão é o prefeito, os vereadores, ou é ele ?”, questionou.

Camilo também resolveu responder às declarações de infidelidade partidária feitas pelo professor Carlos Augusto Coelho. De acordo com o gestor, Coelho cometeu infidelidade durante o pleito eleitoral. “Na eleição para prefeito, o Coelho era membro do Conselho de Ética do PSD, mas coordenava a campanha do meu adversário. Como ele pode fidelidade de alguém?”, declarou.

Apesar disso, Camilo Silva classificou o Petecão como um senador importante para Plácido de Castro. “O Petecão tem sido um senador importante para o nosso município, com o envio de emendas. Somos muito gratos a ele”, afirma Silva.