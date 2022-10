Rio Branco começa a fiscalizar venda irregular de vale transporte

Francemildo Cabral, de 35 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com um golpe de faca na noite deste domingo, 16, na frente de um bar situado no km 6 do Ramal do Polo Benfica, no Polo Benfica, na região da Vila Acre, na zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Francemildo estava bebendo no bar em que o autor do crime se encontrava, quando começou a dar em cima da mulher do acusado. Irritado, o autor saiu do bar juntamente com sua esposa e aguardou Francemildo sair do local. Quando a vítima chegou na frente do bar, o criminoso o abordou e em posse de uma faca desferiu um golpe na região das nádegas de Francemildo, que mesmo ferido ainda conseguiu correr e pedir ajuda a populares dentro do bar. Após a ação, o acusado fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram na cena do crime, colheram as características do autor e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas não o encontraram. O caso será investigado pela Polícia Civil.