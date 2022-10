Petecão diz que Bocalom não teve culpa em sua derrota nas urnas

A Ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral do Acre registrou 4.581 procedimentos no 1º turno das eleições. Desse total, 3.405 foram relacionados ao local de votação: as pessoas buscaram a Ouvidoria para tirar dúvidas.

Na eleição de 2018, foram 4.099 atendimentos no 1º e 2º turnos. Uma comparação fica prejudicada porque ainda não se consumou o 2º turno em 2022 e neste ano a Ouvidoria levou mais serviços ao eleitor: foram 11 em 2018 contra 18 em 2022.

Neste ano, o 2º serviço mais procurado na Ouvidoria do TRE foi a situação do eleitor no cadastro, com 465 atendimentos. Os procedimentos que se relacionavam com a plataforma Pardal foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral.

Em nível nacional os dados são igualmente robustos: o número de chamados recebidos pela Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quase dobrou nos dois meses que antecederam as Eleições Gerais 2022 e chegou a registrar crescimento de 83,4% em setembro.

Entre agosto e setembro foram registradas mais de 20,6 mil demandas, passando de 7.263 para 13.387, respectivamente. A maior parte dos chamados ocorreu pela internet. Em comparação com setembro de 2020 (ano eleitoral anterior), o número representa um aumento de 91% no recebimento de demandas, já que naquele mês foram recebidas 6.856 solicitações.

O índice de satisfação das pessoas atendidas variou de 78,97%, em agosto para 74,85%, em setembro. Em setembro de 2022, a consulta sobre situação eleitoral e local de votação liderou o ranking de respostas fornecidas à sociedade. Ao todo, foram 1.681 solicitações, o que corresponde a 12,71% do total para o mês.

O Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) atendeu, ainda, pedidos de informações sobre certidão circunstanciada com dados de inscrição eleitoral cancelada ou suspensa, cerca de 12,2% das demandas, dados insuficientes de eleitores (11,67%), e-Título (7,75%) e informações sobre mesários (7,51%).

Em agosto, os assuntos mais recorrentes foram sobre mesários (14,45%), certidões/fechamento/cadastro (13,85%) e título eleitoral (9,06%). São Paulo (2.577 – 19,50%), Distrito Federal (1.811 – 13,71%) e Rio de Janeiro (1.799 – 13,62%) estão entre as unidades da federação que mais demandaram em setembro. Na sequência aparecem Minas Gerais (931 – 7,05%) e Bahia (750 – 5,68%).

Fonte: TSE