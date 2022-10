Ipec: Lula tem 54% dos votos válidos; Bolsonaro, 46%

Na propaganda eleitoral da rádio na manhã desta segunda-feira (17), o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu zerar as filas de consultas e cirurgias na rede pública a partir de mutirões do SUS. Jair Bolsonaro (PL) prometeu pagar uma 13ª parcela de Auxílio Brasil para as mulheres beneficiárias do programa.

Lula também apresentou como propostas o investimento em creches em ensino integral e crédito para empreendedores a juros baixos a partir do programa Empreende Brasil.

A propaganda do ex-presidente comentou a fala de Bolsonaro sobre Lula ter sido o candidato mais votado entre a população carcerária.

“Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos, mulheres, jovens, trabalhadores, empreendedores, o mais votado na maioria dos estados e até no exterior. Afinal, Lula foi o candidato mais votado da história”, disse o narrador.

“Quem tem amizade com criminoso é Bolsonaro, que sempre andou com milicianos, assassinos e, hoje, está ajudando a armar o crime organizado”, acrescentou a propaganda.

O narrador ainda mencionou as fake news que circulam nas redes com acusações contra o candidato do PT.

“Bolsonaro abusa da boa-fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas. […] Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu e assim conduziu o seu governo nesses quatro anos e agora quer enganar você mais uma vez”, colocou o narrador.

Lula apareceu comentando o assunto: “Se você vota em alguém que está ganhando o seu voto por causa da mentira, esse cara vai governar de forma mentirosa e é você quem vai pagar o preço. […] Eu vou ser presidente para cuidar de vocês, esse é o meu compromisso. O resto é lorota”, disse o candidato.

A propaganda de Jair Bolsonaro prometeu manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 durante todo o seu governo, caso reeleito, e pagar uma 13ª parcela do benefício para as mulheres que o recebem.

“Esse valor será mantido em todo o meu governo, já está acertado com a equipe econômica, e agora, com esse novo congresso que teremos a partir do ano que vem, tenha certeza, todas as pautas serão aprovadas com mais facilidade”, disse o atual presidente.

A propaganda de Bolsonaro o classificou como “presidente que cuidou da saúde do povo e fortaleceu a economia”, citando ações do seu governo.

A propaganda mencionou a aplicação de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e destacou que a primeira aplicação no Brasil aconteceu no mesmo dia em que a Anvisa concedeu a autorização (17 de janeiro de 2021).

“[Bolsonaro foi] o único que defendeu as pessoas que queriam trabalhar e teve sensibilidade e competência para garantir que milhões de brasileiros não passassem fome, diferente do Lula que mostrou desprezo pela vida dos brasileiros”, disse o narrador.

Em seguida, foi reproduzido um áudio de Lula falando sobre o coronavírus. “Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus”. A fala foi dita durante uma entrevista à Carta Capital, em maio de 2020, quando o ex-presidente explicou que a pandemia permitiu que se possa entender a necessidade do Estado para resolver crises.

A propaganda ainda citou que “os deputados do PT na Câmara [dos Deputados] votaram contra o Auxílio Brasil” e disse que o objetivo do programa eleitoral desta segunda foi “esclarecer umas mentiras da esquerda e falar umas verdades sobre o governo Bolsonaro”.

Debate presidencial

Nesta semana ocorre o debate presidencial de segundo turno promovido pelo pool de veículos de imprensa formado por CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM.

O evento está marcado para a sexta-feira (21), às 21h30, e será mediado pelo jornalista Carlos Nascimento. Caso Lula ou Bolsonaro não compareça, o candidato presente será entrevistado pelos jornalistas do pool sobre temas de planos de governo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) já confirmou presença. Os veículos ainda aguardam resposta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).