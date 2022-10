No Acre, caminhão com 40 toneladas de gás causa bloqueio de 12 horas na BR-364

O presidente da Câmara Municipal de Río Branco, vereador N. Lima (Progressistas), usou a tribuna nesta quinta-feira, 13, para fazer duras críticas a gestão do prefeito Tião Bocalom e sua equipe de trabalho.

Lima, aliado de Bocalom nas eleições de 2020, contou que o gestor precisa se alinhar no mandato – haja vista que, ano que vem já começam as discussões visando o pleito de 2024. “Ano que vem já começa campanha de novo. Vossa excelência tem que se aprumar no mandato porque está difícil. O senhor diz que tem muito dinheiro mais está a passo de preguiça”, desabafou.

De acordo com o parlamentar, um dos órgãos que não estão correspondendo ao esperado é a secretária de Infraestrutura. Segundo ele, o órgão está com morosidade na execução do projeto de construção da Câmara Municipal de Rio Branco. “O que está faltando é uma chacoalhada no secretariado”, desabafou.